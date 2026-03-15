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Proloco: Morfasso si affida ancora al presidente Negri e prepara l’estate

Nuovo direttivo e debutto alla Fiera del cavallo bardigiano la prima domenica di maggio

Federica Duani
|3 ore fa
I volontari della Pro loco in una foto scattata l’estate scorsa - foto Duani
I volontari della Pro loco in una foto scattata l’estate scorsa - foto Duani
1 MIN DI LETTURA
La Proloco di Morfasso guarda al futuro con un nuovo consiglio direttivo e una veste diversa, quella di associazione di promozione sociale (Aps): «Un passo importante, per il quale siamo stati supportati anche dall’ Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli) provinciale e regionale, che ringrazio», spiega il presidente Alessandro Negri, confermato alla guida del direttivo. Al suo fianco ci sono Francesca Perotti, nel ruolo di tesoriera, Laura Cappelletti, Carlotta Guidi, Stefania Negri, Anna Mora, Alberto Negri, Martina Saccomani e Filippo Segalini. Il gruppo già guarda alla stagione degli eventi che, come da tradizione, accompagnerà la vita del paese nei prossimi mesi.
Il primo appuntamento sarà alla Fiera del cavallo bardigiano, in calendario la prima domenica di maggio: «Saremo presenti con lo stand gastronomico», ricorda Negri. Dall’11 al 13 luglio tornerà la festa estiva della Proloco, mentre il 18 luglio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è in programma una serata del Summer Time in Jazz. Non mancheranno inoltre una commedia in dialetto, la cui data è ancora da stabilire, e “Volontariamente in Festa”, l’iniziativa organizzata insieme ad Avis e Pubblica Assistenza, in programma sabato 22 agosto con la tradizionale paella benefica.
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