Quattro anni all'ex marito di Elisa. "Una sentenza che va da lei in cielo"

Condannato a quattro anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni l’ex marito di Elisa Terzoni, la 33enne di Vernasca morta il 20 marzo del 2024 in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’A1 mentre tornava da un corso di autodifesa per donne organizzato a Castel San Giovanni. A conclusione del processo con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) la giudice Erisa Pirgu ha aggiunto un anno alla richiesta di pena fatta dal pubblico ministero Ornella Chicca nella scorsa udienza. È stato stabilito un primo risarcimento di 42.500 euro complessivi per i familiari costituiti parte civile e l’interdizione ai pubblici uffici per cinque anni dell’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Coiro. Soddisfatto per la condanna Claudio Terzoni, papà di Elisa, assistito dall’avvocata Valentina Gobbi, ieri presente in tribunale per ascoltare la sentenza. Dice di provare sollievo, pensando alla figlia «che ha sofferto tanto e per tanti anni». Una sentenza che «andrà in cielo da Elisa». Sono le parole di un uomo che, con grande dignità e pacatezza, ha trasformato il dolore in impegno civile: «Il mio invito alle donne che subiscono violenza è di non avere paura e di denunciare. Allo stesso tempo, le istituzioni devono essere in grado di proteggere e tutelare chi ha il coraggio di ribellarsi».