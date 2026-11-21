Nella mattinata di venerdì 20 novembre, i carabinieri di Lugagnano hanno rintracciato e arrestato in paese un giovane straniero di 27 anni, irregolare e in Italia senza fissa dimora, indagato per una rapina avvenuta a Grosseto la sera del 19 ottobre. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’11 novembre dal GIP del Tribunale di Grosseto, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quattro persone avrebbero seguito e accerchiato un uomo nel centro di Grosseto. Dopo avergli spruzzato al volto uno spray al peperoncino, lo avrebbero colpito con calci e pugni e gli avrebbero sottratto 1.200 euro che custodiva nel portafoglio. Soccorso e accompagnato al pronto soccorso, l’uomo ha riportato contusioni multiple con una prognosi di otto giorni.

Gli agenti della Squadra Mobile di Grosseto hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e dei testimoni e hanno ricostruito gli spostamenti degli indagati attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza. Sulla base delle indicazioni ricevute dagli investigatori, i carabinieri hanno localizzato il giovane a Lugagnano in casa di alcuni familiari stretti. Al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Piacenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Grosseto.