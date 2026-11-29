Roveleto di Cadeo, ladri in casa mettono tutto a soqquadro: «Non mi sento più tranquilla»
Il colpo nella zona residenziale alle spalle dell’area commerciale. La testimonianza della residente: «Hanno violato la mia privacy»
Valentina Paderni
|57 minuti fa
Un furto in un'abitazione in una immagine d'archivio
Si sono arrampicati sul muro, hanno scavalcato il balcone, danneggiato i serramenti e messo a soqquadro l’intera abitazione. È accaduto venerdì sera, intorno alle 23, nella zona residenziale di Roveleto di Cadeo, alle spalle dell’area commerciale lungo la via Emilia.
I ladri hanno approfittato dell’assenza dei residenti, rovistando negli armadi e nei cassetti, passando al setaccio anche cucina, sala e bagno.
«Hanno violato la mia privacy. Non sono riuscita ad addormentarmi e onestamente non sono più tranquilla», racconta la figlia del proprietario, che vive nell’abitazione.
I malviventi hanno perfino spostato le piante davanti ai mobili e controllato i contenitori dei detergenti. Al momento non risulterebbero oggetti rubati, ma resta da completare la verifica. In casa c’era soltanto il gatto, rimasto illeso.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’episodio segue un tentativo di furto a Carpaneto, in via Copernico, dove tre uomini sono fuggiti dopo essersi imbattuti nella proprietaria dell’appartamento.
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