Si sono arrampicati sul muro, hanno scavalcato il balcone, danneggiato i serramenti e messo a soqquadro l’intera abitazione. È accaduto venerdì sera, intorno alle 23, nella zona residenziale di Roveleto di Cadeo, alle spalle dell’area commerciale lungo la via Emilia.

I ladri hanno approfittato dell’assenza dei residenti, rovistando negli armadi e nei cassetti, passando al setaccio anche cucina, sala e bagno.

«Hanno violato la mia privacy. Non sono riuscita ad addormentarmi e onestamente non sono più tranquilla», racconta la figlia del proprietario, che vive nell’abitazione.

I malviventi hanno perfino spostato le piante davanti ai mobili e controllato i contenitori dei detergenti. Al momento non risulterebbero oggetti rubati, ma resta da completare la verifica. In casa c’era soltanto il gatto, rimasto illeso.