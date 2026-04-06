Rubano una sedia al bar e tornano a casa, denunciati

Il borgo medievale di Castellarquato è finito sotto i riflettori, ma questa volta non per la sua bellezza o per le sue eccellenze. Quattro giovani, residenti nel Parmense, hanno infatti deciso di concludere la loro trasferta nel centro storico del paese con un gesto che si è poi trasformato in un bel guaio.

I quattro – tre ragazzi e una ragazza, tutti maggiorenni e provenienti appunto dalla provincia di Parma – si sono impossessati di una sedia di proprietà di un bar di Castellarquato. Una "bravata" apparentemente innocua, forse nata da una scommessa o da un momento di euforia pasquale, che però è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

Le immagini, chiare e inequivocabili, hanno permesso ai carabinieri della stazione di Castellarquato di identificare rapidamente i responsabili. I quattro sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di furto aggravato in concorso. Una volta tornati a casa nel Parmense, invece di un souvenir, nell'uovo di Pasqua hanno trovato una denuncia.

Il gruppetto ha agito intorno alle 2 di notte prelevando la sedia di un bar, lasciata all’esterno insieme ai tavolini. La mattina successiva il barista ha immediatamente contattato i carabinieri. Negli ultimi tempi nel paese erano già stati registrati piccoli atti vandalici e furtarelli, quindi la segnalazione è stata presa con particolare attenzione. I militari hanno analizzato i filmati delle telecamere e in breve tempo sono riusciti a isolare i fotogrammi che mostravano chiaramente i giovani.