Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, intorno alle 10.30, lungo la Strada Provinciale 31, nel tratto tra San Lorenzo e Castell’Arquato, dove un’automobilista di 82 anni è uscita di strada mentre si trovava alla guida della propria vettura.

La donna stava rientrando probabilmente da una commissione quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola per liberarla dall’abitacolo, nel quale era rimasta incastrata.

Sul posto anche i soccorritori della Pubblica Assistenza Valdarda e i carabinieri della stazione di Lugagnano. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, le condizioni dell’anziana non sono gravi. La donna, raggiunta dalla nuora, è stata assistita dai sanitari e date le sue buone condizioni non stata trasportata in ospedale.