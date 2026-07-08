Scontro tra moto e camion, bloccato il ponte di Castelvetro

Il traffico tra la Bassa e Cremona è rimasto paralizzato nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio a causa di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 16, proprio all'imbocco del vecchio ponte in ferro di Castelvetro.

Nello schianto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una motocicletta. L'impatto violento ha richiesto l'immediata chiusura temporanea della carreggiata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli.

I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola sono intervenuti d'urgenza sul lato piacentino a supporto della questura di Cremona, facendo scattare posti di blocco e deviazioni obbligatorie. I militari hanno sbarrato gli accessi stradali, indirizzando i numerosi automobilisti in coda verso i caselli dell'autostrada A21.

I pesanti disagi alla circolazione locale si sono sommati a una mattinata già critica a Castelvetro, precedentemente congestionata dall'intervento della polizia locale per un veicolo in panne.

Intorno alle 17, terminati i rilievi di legge e la pulizia dell'asfalto, le forze dell'ordine hanno disposto la riapertura parziale del ponte a senso unico alternato, registrando comunque lunghissime code in direzione Piacenza nell'orario di punta dei pendolari.