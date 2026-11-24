Si cerca uno spazio culturale e l’ex Fillmore è quello giusto
A Cortemaggiore pubblicato l’avviso per la ricerca di un immobile da destinare ad attività di intrattenimento. Scadenza il 4 dicembre
Valentina Paderni
|3 ore fa
L’ex Fillmore di Cortemaggiore sulla strada provinciale per Busseto chiuso dal 2006 - © Libertà/Valentina Paderni
L’acquisto dell’ex Fillmore potrebbe essere più vicino. L’intenzione dell’amministrazione, annunciata lo scorso autunno in consiglio comunale, si traduce in una reale possibilità, attraverso un avviso pubblico con cui il Comune si dice esplicitamente interessato all’acquisto di «un immobile - si legge agli atti - da destinare a spazio polifunzionale per attività culturali, ricreative e di intrattenimento».
Quale edificio potrebbe rispondere meglio a queste caratteristiche, se non quella storica struttura dalla facciata rivestita di mosaico vetroso, che si affaccia sulla provinciale per Busseto? Chiuso dal primo decennio degli anni Duemila, l’ex Fillmore, sulle piattaforme immobiliari online, è in vendita a 150mila euro. L’amministrazione ha inserito a bilancio un capitolo di spesa da 130mila euro, destinato alla causa, coperto da prestito.