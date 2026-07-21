Sospetti a Gropparello: la “tecnica della colla” in una casa vacanze

Con l’arrivo dell’estate nel territorio di Gropparello la popolazione quasi raddoppia con l’apertura delle case delle vacanze. In un’abitazione i proprietari hanno notato qualcosa di strano attorno alla serratura della porta d’ingresso, evidenziando i sospetti sulla cosiddetta “tecnica della colla”. «Nulla di appiccicoso ma qualcosa che si spezza e in alcuni punto si sbriciola, comunque qualcosa di estraneo messo da qualcuno temo per monitorare i nostri spostamenti nell’abitazione», spiega il proprietario. La cronaca riporta infatti che sia un metodo usato dai ladri per individuare le case disabitate.