Sospetti a Gropparello: la “tecnica della colla” in una casa vacanze
I proprietari hanno notato una sostanza sulla porta, forse applicata da malviventi
Ornella Quaglia
|4 ore fa
Con l’arrivo dell’estate nel territorio di Gropparello la popolazione quasi raddoppia con l’apertura delle case delle vacanze. In un’abitazione i proprietari hanno notato qualcosa di strano attorno alla serratura della porta d’ingresso, evidenziando i sospetti sulla cosiddetta “tecnica della colla”. «Nulla di appiccicoso ma qualcosa che si spezza e in alcuni punto si sbriciola, comunque qualcosa di estraneo messo da qualcuno temo per monitorare i nostri spostamenti nell’abitazione», spiega il proprietario. La cronaca riporta infatti che sia un metodo usato dai ladri per individuare le case disabitate.
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