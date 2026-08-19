Storie di partigiane raccontante sui sentieri in 100 all’esordio

Seduti nei prati ad ascoltare le storie della Resistenza piacentina, interpretate dagli attori Umberto Petranca e Carolina Migli. Sono stati un centinaio i partecipanti al primo appuntamento del festival “Libere”, il progetto del Museo della Resistenza piacentina per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e del voto alle donne.

La prima narrazione teatrale itinerante è andata in scena a Montechino e l’occasione è stata il ricordo dell’8 agosto 1944, data della liberazione partigiana di Gropparello.