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Storie di partigiane raccontante sui sentieri in 100 all’esordio

A Montechino successo per la rassegna “Libere” del Museo della Resistenza

Nicoletta Marenghi
Nicoletta Marenghi
|1 ora fa
Rassegna Libere - Museo della Resistenza
Rassegna Libere - Museo della Resistenza
1 MIN DI LETTURA
Seduti nei prati ad ascoltare le storie della Resistenza piacentina, interpretate dagli attori Umberto Petranca e Carolina Migli. Sono stati un centinaio i partecipanti al primo appuntamento del festival “Libere”, il progetto del Museo della Resistenza piacentina per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e del voto alle donne.
La prima narrazione teatrale itinerante è andata in scena a Montechino e l’occasione è stata il ricordo dell’8 agosto 1944, data della liberazione partigiana di Gropparello.
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