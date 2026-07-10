Torcia in faccia alla badante, notte di terrore a Cortemaggiore

Si sveglia a notte fonda perché sente dei rumori. Vede una luce e pensa di aver dimenticato acceso l’interruttore in corridoio. Si alza dal letto e si ritrova con una torcia puntata sugli occhi. Un estraneo era in casa. È lo spaventoso episodio che si è verificato lunedì scorso, alle 2, in una villetta di via Galluzzi a Cortemaggiore, dove abitano una 92enne con una malattia neurodegenerativa e la sua badante. Che inizia a strillare di terrore, mettendo in fuga i ladri.

L’uomo entrato in camera da letto, incappucciato e quindi irriconoscibile, sorpreso dalla reazione della badante si lancia giù dalla finestra della stanza, al primo piano. Un salto nel vuoto di qualche metro. Con lui un complice che stava rovistando in cucina, e ha abbandonato l’abitazione uscendo da dove i due erano entrati. Per fare irruzione nella villetta, i due uomini hanno utilizzato una scala a pioli, probabilmente sottratta dall’area esterna di qualche edificio vicino. Hanno poi appoggiato l’attrezzo alla finestra della cucina, alzato la tapparella che era chiusa e si sono introdotti in casa.