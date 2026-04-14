Torna il Papa “del buon bere”. Castell'Arquato gioca con la storia

L’ evento ha un titolo apparentemente dissacrante eppure, storiograficamente, fedele: “Il Papa del Buon Bere. Corteo e rievocazione storica della visita di Papa Paolo III Farnese a Castell'Arquato”. Il borgo medioevale nel cuore della Val d'Arda, nel pomeriggio di domenica 24 maggio, tornerà indietro nel tempo con meticolosità di costumi e ricordi di momenti passati. La regia della manifestazione, organizzata dall’associazione locale La Goccia con Monterosso Val d'Arda Festival e con il patrocinio del Comune, è affidata a Manrico Bissi, presidente dell’ associazione culturale Archistorica.

«Abbiamo distillato informazioni storiche sulla visita di Papa Paolo III a Castell'Arquato, che illustreremo durante l’evento - spiega Bissi -. L’idea, però, è quella di “giocare con la storia”: il risultato non sarà un lavoro accademico, ma un corteo di figuranti accompagnati dalla mia voce narrante, per rivivere la notte che il Pontefice trascorse nel borgo, quella a cavallo tra il 15 e 16 aprile».

Papa Paolo III voleva far visita alla figlia Costanza Farnese, ma c’è un altro motivo di attenzione verso il borgo. Evidenze storiche attestano la sua passione per la buona tavola e per i vini d’eccellenza, soprattutto arquatesi. Ed è proprio questo uno degli aspetti che La Goccia vuole sottolineare.