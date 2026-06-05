Tra estintori e simulatori, lezione di sicurezza per 140 alunni

Presenti all’appello 140 alunni di Fiorenzuola sono stati accolti in sede da Teco spa, affermata società di consulenza che opera sul territorio piacentino nel campo della sicurezza, ambiente, medicina del lavoro e formazione. Tutte le sezioni quarte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo, suddivise in due diverse mattinate, hanno partecipato all’iniziativa “Il cerchio della vita - Sicurezza, Ambiente, Salute”.

In gruppi ben ordinati, perché ordine e regole sono essenziali nei piani di sicurezza, hanno visitato a turno alcune isole formative, incontrando cinque formatori specializzati. Nella prima isola hanno imparato l’importanza della chiamata immediata di primo soccorso con un gioco di ruolo e ad ognuno è stato assegnato un ruolo: il soccorritore, chi chiama il numero di emergenza, chi corre a cercare il defibrillatore. I giovanissimi hanno poi sperimentato la rianimazione cardio-polmonare su un manichino. Nella seconda isola, hanno utilizzato i diversi simulatori di macchine speciali installati nella sala formazione macchine: di un carrello elevatore, della gru mobile e il 4 D dell’escavatore. Estremamente realistici, riproducono esattamente i movimenti delle vere e proprie macchine da cantiere.Il percorso nella terza isola è avvenuto al campo prove e addestramento: i giovanissimi hanno provato un percorso con ostacoli verticali ed orizzontali all’interno di una galleria del fumo, affinando anche il senso di responsabilità e il senso del gruppo.

I ragazzi hanno poi effettuato una prova di spegnimento incendio con l’uso di una vasca in cui è stato acceso il fuoco; vestiti con camice, guanti ed elmetto con visiera, lo hanno spento utilizzando l’estintore. La parte sull’antincendio ha visto anche sperimentare un idrante.