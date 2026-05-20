Tutti in posa per un ritratto di famiglia d’altri tempi

Anche per il 2026 il Club Cinefotografico Fiorenzuola (CCF) propone la Foto di famiglia, iniziativa nata nel 1986, mai interrotta e giunta alla 41ª edizione. I soci del circolo allestiscono una sala di posa come quelle molto diffuse nella prima metà del secolo scorso: quindi immortalano famiglie, gruppi, coppie, persone che si sentono famiglia, nelle classiche pose in voga all’epoca dei nostri bisnonni. La sede della sala posa quest’anno si sposta nelle ex scuole Taverna, dove si è trasferito negli ultimi mesi il CCF dopo mezzo secolo passato in piazza Caduti.

Ogni anno sono decine le famiglie che si fanno ritrarre. L’archivio sin qui accumulato di foto realizzate negli ultimi 40 anni, è infatti composto da oltre 7.650 ritratti, che in tanti casi seguono l’evoluzione delle famiglie, documentando la nascita e la crescita di figli e nipoti, e l’arrivo di nuovi nuclei familiari. Ogni edizione ha la sua immagine-manifesto, ovvero una vecchia foto d’epoca, che spesso viene tirata fuori dai cassetti, dai bauli, dai vecchi album. Quella di quest’anno venne scattata nel 1937 e ritrae la famiglia di Alfredo Crovetti (1896-1940, originario di Borla Silvani, Vernasca) con la moglie Teresa Bussandri (1896-1957, originaria di Rosi di Borla) da cui ebbe ben 9 figli.