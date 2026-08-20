Tutto il paese in strada per la Cena del Muretto
Prima edizione da un’idea di Solari, vicepresidente della Pro Loco di Groppovisdomo: le pietanze preparate nelle case e poi condivise
Ornella Quaglia
|2 ore fa
Foto dal profilo Facebook di The Angry Marmot
Lunghe tavolate sulla strada, buon cibo e grande entusiasmo a Groppovisdomo in occasione della prima edizione della “Cena del Muretto”, un’iniziativa nata dall’idea di Leonardo Solari, attualmente vicepresidente della Pro Loco e dal supporto della moglie Paola, del figlio Lorenzo e di un gruppo di volonterosi compaesani.
Il piccolo e suggestivo borgo dell’alta Valchero si è reso ancora una volta protagonista di un momento di forte coesione sociale, capace di riunire oltre un centinaio di persone tra residenti, villeggianti ed emigranti ritornati per l’occasione, tutti uniti dalla voglia di trascorrere una serata in spensierata compagnia. Per permettere lo svolgimento della festa, la strada comunale è stata chiusa al traffico dalle 18 a mezzanotte grazie all’autorizzazione concessa dal Comune di Gropparello.
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