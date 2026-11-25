«Immaginiamo una biblioteca, ma al posto dei libri ci sono campioni di tessuto, chiamati blocchetti, e a sistemarli sugli scaffali è un robot. Quando un medico ne ha bisogno, basta una richiesta: il sistema individua il blocchetto e lo porta al punto di consegna». Con questa immagine Lorenzo Campanini, presidente di Logimatic Components & Consulting, racconta l’archivio automatizzato da poco inaugurato al Policlinico di Modena, capace di conservare fino a 120mila campioni. Dietro il progetto c’è un’azienda del gruppo piacentino CGI, con sede ad Alseno, che ha portato in corsia competenze nate nell’industria e nella logistica, adattandole su misura alle esigenze di un reparto ospedaliero.

Nel sistema, ogni campione viene identificato tramite un codice a barre e collocato negli spazi disponibili da un braccio robotico, mentre alcune telecamere registrano la posizione. Quando serve, il software rintraccia il blocchetto e il robot lo recupera.