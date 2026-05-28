Una griglia girevole, dal Mattei alle finali di “Artigiani in classe”

Una griglia girevole per la cottura delle carni: un oggetto funzionale progettato e realizzato dalla 5° A dell’istituto tecnico tecnologico del polo superiore “Mattei” di Fiorenzuola, arrivato alle finali del premio “Artigiani in classe”, promosso dalla Cna, la Confederazione nazionale artigiani.

Parla quindi anche piacentino questo concorso di livello nazionale nato dal protocollo di intesa triennale Artigianato a scuola, siglato da Cna col ministero dell’Istruzione. E non solo perché è piacentino il presidente nazionale Dario Costantini, ma appunto anche per la partecipazione di una classe fiorenzuolana. Il team della 5ª A è stato coordinato dal professor Fabio Pezza e ha visto nel ruolo di tutor l’imprenditore Salvatore Ferri.

Il premio “Artigiani in classe”, riservato agli studenti delle quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali di tutta Italia, è stato promosso con l’obiettivo di riportare i giovani di nuovo a fare impresa, soprattutto nel mondo dell’artigianato.