Val d'Arda: b&b nella dimora storica, ma sconosciuto al fisco

Un Bed and Breakfast abusivo della val d'Arda, realizzato all’interno di una suggestiva dimora storica risalente al XV secolo, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Piacenza. Nonostante la totale assenza di autorizzazioni amministrative e di partita Iva, la struttura risultava ampiamente pubblicizzata sui principali portali di settore, quali Booking e Airbnb, dove vantava recensioni eccellenti, per lo più a cinque stelle. L’offerta turistica si presentava di elevato livello qualitativo: camere elegantemente arredate, una delle quali dotata di vasca idromassaggio, ambienti comuni impreziositi da un camino in pietra e servizi esclusivi quali escursioni a cavallo e attività di tiro con l’arco.

Gli approfondimenti delle Fiamme gialle hanno consentito di accertare come l’attività ricettiva fosse esercitata completamente “in nero”. Per eludere i controlli, la gestione era stata formalmente ricondotta a un circolo culturale, rivelatosi di fatto privo di reale operatività e utilizzato unicamente quale schermo per occultare lo svolgimento di un’attività ricettiva abusiva. Gli accertamenti hanno evidenziato come i corrispettivi, incassati tramite piattaforme online, non fossero accompagnati dall’emissione di fatture o ricevute fiscali, né dalla presentazione delle prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle recenti innovazioni normative introdotte dal legislatore per contrastare l’evasione e l’abusivismo nel settore delle locazioni brevi e delle strutture ricettive. In particolare, è stato istituito il Codice Identificativo Nazionale (CIN), obbligatorio per tutte le unità immobiliari destinate a finalità turistiche, che consente una tracciabilità uniforme su tutto il territorio nazionale e facilita l’attività di controllo da parte delle autorità competenti. Parallelamente, sono stati rafforzati gli obblighi in capo agli intermediari e ai portali telematici, chiamati a operare quali sostituti d’imposta mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui canoni incassati.

Tali strumenti consentono un più efficace incrocio delle informazioni e una maggiore emersione dei redditi non dichiarati. L’intervento della Guardia di Finanza di Piacenza testimonia il costante impegno del Corpo nella tutela dell’economia legale e della concorrenza, con il duplice obiettivo di garantire condizioni di sicurezza e trasparenza per i turisti e di salvaguardare gli operatori onesti del settore turistico-alberghiero, penalizzati da fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale che arrecano rilevanti danni all’erario e all’intero comparto economico locale.