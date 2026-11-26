Se ne parla da tempo e il momento è arrivato: domenica, 29 novembre, per i donatori Avis di Vernasca sarà l’ultima giornata di donazioni nella propria sede. Non è l’unico punto di raccolta ad essere interessato dalla riorganizzazione di Avis provinciale, come già riferito da Libertà negli scorsi mesi. Da gennaio, infatti, chiuderanno i punti di raccolta Avis di Cadeo, Caorso, Castell'Arquato, Gossolengo, Ponte dell'Olio, Rustigazzo, San Giorgio e Vernasca. Questo non significa chiusura delle relative associazioni, che continueranno ad esistere.

La preoccupazione di Mauro Biolchi, presidente dell’Avis di Vernasca, risiede però in questo: il sentore che la sede stessa sia destinata a chiudere.

La sede, nel 2025, ha registrato 166 donazioni totali, di cui 92 in sede (e 28 di plasma, da effettuare obbligatoriamente in ospedale).