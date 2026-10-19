Villa Verdi, Foti soddisfatto: «Ok della Corte dei Conti a 6,5 milioni. Ora si acceleri con il recupero»

Arriva il via libera definitivo della Corte dei Conti ai finanziamenti del Piano Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027. Si tratta di un passaggio decisivo per il futuro di Villa Verdi e per la valorizzazione degli itinerari verdiani a Villanova.

Lo stanziamento di 6,5 milioni di euro rappresenta un risultato fondamentale che permette finalmente di passare dalle risorse economiche ai fatti concreti sul territorio. Sul provvedimento è intervenuto con soddisfazione Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha sottolineato la necessità di una svolta operativa: «Ora serve accelerare le procedure, avviare i lavori e restituire Villa Verdi ai cittadini e renderla nuovamente accessibile».

Secondo Foti, l'obiettivo prioritario deve essere il rilancio di un patrimonio storico unico, strettamente legato a uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. «Per raggiungere questo risultato mi sono battuto in prima persona – ha aggiunto l'esponente politico – perché il rischio che questo immenso patrimonio culturale andasse perduto era concreto. Oggi, anche grazie all’impegno del Governo Meloni, possiamo avviare il percorso per restituire questo luogo straordinario alla comunità locale e a tutti gli appassionati di musica lirica del mondo».