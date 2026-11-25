Piazza Giovanni Marocchi di Villanova diventa più sicura per gli automobilisti e a misura di pedoni e ciclisti. Con un investimento di 250mila euro, a cui si aggiunge una parte del contributo, pari a 67.100 euro, ottenuto partecipando al bando “Siti naturali Unesco per il clima 2023”, l’amministrazione comunale sceglie di dare un’immagine più bella e accogliente dell’area, su cui si affaccia il municipio, che è simbolicamente il centro del paese.

«Non si andranno a stravolgere le caratteristiche attuali - precisa il vicesindaco Emanuele Emani. -. Il progetto, realizzato dall’architetta Clara Peverali, ha tenuto conto anche delle osservazioni recepite in seguito a momenti di confronto organizzati con la cittadinanza. Si tratta di una manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento della pavimentazione, segnata da fessurazioni, con un asfalto più drenante e permeabile, l’adeguamento dell’illuminazione e del sistema di smaltimento delle acque piovane». Sarà poi segnata una nuova segnaletica orizzontale. Ma non è tutto.