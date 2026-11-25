Il canto e la musica popolare accomunano, sono tradizione di una collettività, parlano di un territorio e della sua gente. Per questo meritano e devono essere custoditi. Domenica scorsa, Travo ha raggiunto le radici della tradizione musicale dell’Appennino emiliano nell’incontro-concerto dedicato alla musica e ai canti popolari, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza, rappresentata dai funzionari Paola Mazzieri e Gabriele Blasco, con la partecipazione del Comune e della parrocchia di Travo.

A portare il saluto la sindaca Roberta Valla e don Omar Bonini. La parola è stata quella degli esperti del settore e di alcune realtà musicali che continuano a custodire e divulgare quelle armonie che arrivano dal passato: il gruppo di ricerca e musica Appenninus, i cori Cai Piacenza, Gerberto di Bobbio, Montecastello di Parma. Pure, schiette, a una voce sola come sono nate, o coordinate ed elaborate, quelle armonie continuano a risuonare nelle nostre valli in tutta Italia e oltre i confini.