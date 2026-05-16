Alla guida senza assicurazione e con patente revocata: auto sequestrata

Prosegue l’attività di controllo del territorio e della circolazione stradale della polizia locale Unione Valnure Valchero, in particolare rispetto ai veicoli privi si assicurazione. In due episodi distinti i conducenti, dopo aver provocato incidenti con altri veicoli, si sono dati alla fuga. Le successive indagini hanno consentito di identificare i soggetti e procedere nei loro confronti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel primo caso il conducente circolava alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa. Nel secondo episodio, oltre alla mancanza di assicurazione in corso di validità, il conducente aveva la patente revocata. In quest’ultimo caso il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla successiva confisca, che sarà disposta dalla locale Prefettura.

Negli ultimi quattro mesi sono stati sottoposti a sequestro 49 veicoli risultati privi di copertura assicurativa. In altri sei episodi, il sequestro è stato finalizzato alla confisca del mezzo, poiché i veicoli circolavano nonostante fossero già stati sottoposti a precedente sequestro per analoghe violazioni.

Nel corso dell'attività preventiva, è stato inoltre fermato un conducente di autovettura trovato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso superiore di oltre quattro volte il limite consentito dalla legge. La persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, mentre la patente di guida è stata trasmessa alla locale Prefettura per i provvedimenti di competenza.