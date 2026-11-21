Rallenta il percorso verso la nuova Casa della salute di Bettola, che dovrebbe realizzarsi nell’area della ex scuola elementare di Bettola, in via De Amicis, a pochi metri dall’attuale struttura sanitaria. L’Azienda Usl di Piacenza ha infatti proceduto, l’11 novembre, alla risoluzione del contratto con la società che aveva ottenuto l’appalto dei lavori, la Favecos srl Società Benefit. I lavori sarebbero dovuti partire a metà luglio 2026, ma non sono mai stati avviati.

Nella deliberazione del direttore generale di Ausl, Paola Bardasi, che stabilisce la risoluzione del contratto, viene allo stesso tempo negato il subentro di Favecos Appalti Spa Società Benefit nei contratti stipulati con Favecos srl Società Benefit “non essendo stata dimostrata in modo tempestivo e univoco la continuità dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione”.

Lo stop dei rapporti con la società è stato deciso dopo istruttoria del responsabile unico del procedimento (Rup), l’ingegnere Valerio Tagliaferri, direttore del servizio tecnico di Ausl.