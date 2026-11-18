L’Appennino al centro dei pensieri, delle intenzioni, delle parole con la seconda edizione del premio letterario nazionale “Penne dell’Appennino”, ideato dal Comune di Farini con il patrocinio della Provincia di Piacenza e in collaborazione con l’associazione Muselunghe aps. Non un concorso qualsiasi, ma un atto d’amore verso una terra e chi la racconta. Le iscrizioni (preferibilmente via e-mail a [email protected] ), sono aperte fino al 15 dicembre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

La seconda edizione si amplia, con quattro sezioni: quella dedicata ai racconti inediti, tema natura, montagna, Appennini; la sezione per i libri editi; quella pensata per chi ha meno di 25 anni ed infine il premio unico speciale Georges Cogny, alla memoria del celebre chef francese, valnurese d’adozione, a vent’anni dalla morte, dedicato alle opere sulla cucina appenninica. Una giuria, quasi completamente al femminile, valuterà le opere. Presidente di giuria è Elisa Malacalza, vicecaporedattore di Libertà. Ne fanno parte la direttrice artistica Giusy Càfari Panìco, scrittrice e drammaturga; il giornalista Filippo Mulazzi; la scrittrice Martina Picca, che presiede le sezioni Under 25 e Georges Cogny; l’autrice, scrittrice e poetessa Daniela Quieti; Raffaella Lezoli, titolare della libreria “Pagine” di Piacenza. La cerimonia di premiazione avverrà il 20 dicembre a Farini. Ai premi in palio, si aggiungerà la pubblicazione sul quotidiano Libertà.

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