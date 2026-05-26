Elezioni comunali, ecco chi entra in consiglio a Pontenure e Ferriere

Dopo il conteggio delle preferenze, è possibile indicare la composizione esatta del prossimo consiglio comunale di Pontenure e di Ferriere.

Quattro pagine speciali sull'edizione di Libertà in edicola martedì 26 maggio.

A Pontenure è Sergio Fuochi (con Pontenure Rinasce) il nuovo primo cittadino con 1.429 voti pari al 53,1%. Lo sfidante, Giuseppe Carini con Pontenure sei tu, ha invece ottenuto 1.262 voti pari al 46,90%.

A Ferriere Carlotta Oppizzi, con la lista Ferriere Radici e futuro, ha ottenuto 455 voti, pari al 59.5%. Lo sfidante Lorenzo Bavagnoli, con Ferriere Futura, ha ottenuto 309 voti pari al 40,5%.