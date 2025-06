Il sindaco Carini resta in piedi: «Tengo fede al mio impegno»

Una schiarita nel Comune di Pontenure? Parrebbe in questo momento timidamente di sì, almeno a giudicare dall’ultima seduta del consiglio chiamato a discutere le variazioni del bilancio previsionale 2025-27, approvate alla fine - nonostante il clima teso di cui abbiamo riferito nelle ultime settimane - con il voto compatto di “Voi con Noi cambiano Pontenure” di fronte ad un pubblico molto folto e partecipe.

Ricordiamo i fatti: la spaccatura si era configurata in seno alla maggioranza a fine aprile nella sessione consiliare dedicata al rendiconto finanziario, in cui quattro componenti avevano espresso parere contrario. Già a metà maggio, tuttavia, il rendiconto aveva ottenuto i voti di tutti i componenti della maggioranza, anche per scongiurare la gestione commissariale del Comune, ma nella circostanza il sindaco Giuseppe Carini aveva ventilato la persistente possibilità di rassegnare le dimissioni.

L’attesa comunicazione del sindaco Carini: «Mi rivolgo a tutti i concittadini per ringraziarvi delle tante dimostrazioni di affetto e di incoraggiamento ricevute in questi giorni non facili, incitandomi a proseguire la nostra azione amministrativa», sottolinea il primo cittadino. «Mio punto fermo è stato tenere fede ad un impegno morale e personale: arrivare all’approvazione delle variazioni di bilancio per non limitare l’operatività degli uffici, la fornitura di servizi e la realizzazione di opere. A fronte dei numerosi attestati di stima ricevuti, ho fatto prevalere l’interesse civico e il senso di servizio e ho maturato la decisione che sarò io a stabilire se e quando rassegnare le dimissioni. Non ho detto che non lo farò, valuterò le condizioni e sarò io a stabilire, eventualmente, se e quando».