«In moto l’avventura è possibile ma con la testa sulle spalle»

Unisce passione, resilienza e un pizzico di sana follia motociclistica, con l’obiettivo di lanciare un messaggio positivo ai centauri piacentini e in particolare ai più giovani: è possibile vivere avventure straordinarie rispettando le regole stradali e i limiti di velocità. ​Gianluca Spingardi, 48 anni di Ponte dell'Olio, è un operaio specializzato ma anche un content creator e, da sempre, un grande appassionato di viaggi estremi e della filosofia “Iron Butt” che prevede di coprire grandi distanze in tempi ridotti. Il prossimo 9 agosto, in sella alla sua Bmw R 1300 Gs, intraprenderà un viaggio in solitaria verso Capo Nord, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la meta in soli 5 giorni.

«Il mio percorso prevede un tragitto di circa 4.200 chilometri all’andata, attraversando Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia - informa -. Al ritorno, completerò un ampio giro d’Europa passando per Finlandia, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca e Austria, per un totale di migliaia di chilometri». Lo documenterà sul suo canale YouTube, ilgian.