Nasce la casa-museo, a Pianadelle rivive l’anima dell’Appennino

A Pianadelle di Pradovera, nel comune di Farini, ha preso vita la casa-museo “Tra le corti”, un centro culturale a 900 metri di altitudine in Valperino, in un ambiente rurale e dove la natura ha un aspetto delicato, meno selvaggio, che sta fiorendo in questo periodo.

Un progetto di Franco Guglielmetti, il proprietario, che con la moglie Maddalena Scagnelli svolge da tanti anni ricerca e attività sulla musica antica e tradizionale dell’Appennino, e di Gina Guglielmetti, l’ultima anziana “razdora” del paese, portatrice di memoria e di tradizioni.

Domenica la casa-museo “Tra le corti” è stata inaugurata, con un momento di festa tra musica, ricordi, storia e pensieri rivolti al futuro, cui hanno partecipato il sindaco di Farini, Marco Paganelli, il consigliere della Provincia di Piacenza, Gabriele Scagnelli, il presidente della Via degli Abati, Giuseppe Noroni che, guida Aigae, durante la giornata ha condotto i presenti in una passeggiata nei pascoli di Pianadelle, un ambiente in cui c’è la presenza dell’uomo, che lo cura, e la presenza forte della natura, con alberi secolari che stanno per essere tutelati come monumentali, con alberi da frutti antichi.