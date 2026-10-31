«Nelle ex miniere voci, luci e colpi di piccone» A Ferriere gli esperti di storia e mistero
Una quindicina di segnalazioni all’associazione Hmr (History and Mistery Research). Previsto un sopralluogo a novembre
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Alcuni sopralluoghi effettuati con apposite strumentazioni dagli esponenti dell’associazione History and Mistery Research.
Dormire in tenda nel silenzio delle montagne in estate infonde una sensazione di pace. La notte incantata nella natura, si è però trasformata in un incubo per un gruppo di escursionisti che aveva scelto l’area delle ex miniere di Ferriere. All’improvviso, la quiete è stata bruscamente interrotta da rumori, voci e luci. Ma lì intorno non c’era nessuno. I turisti si sono spaventati, hanno raccolto il loro materiale e sono scappati.
Segnalazioni simili a questa, una quindicina di casi, sono arrivate all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione culturale History and Mystery Research, che nelle prossime settimane, meteo permettendo, attraverserà i cunicoli delle antiche miniere per un sopralluogo con sofisticata strumenti tecnologici.
L’associazione, che si dedica allo studio di fenomeni atipici, è nata nel 2021 e conta una quarantina di iscritti in tutta Italia, dieci dei quali sono piacentini. «Quattro anni fa siamo stati alle miniere di Ferriere – spiega Marcello Chichinato, presidente di Hmr –. Raggiungere i cunicoli è davvero difficile. Una volta all’interno, durante il sopralluogo, abbiamo avvertito dei rumori simili a colpi di piccone. Abbiamo pensato a uno smottamento del terreno, oppure al vento che, attraverso la roccia, crea un rumore simile a una voce soffocata, o qualche sasso caduto».
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