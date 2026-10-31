«Nelle ex miniere voci, luci e colpi di piccone» A Ferriere gli esperti di storia e mistero

Dormire in tenda nel silenzio delle montagne in estate infonde una sensazione di pace. La notte incantata nella natura, si è però trasformata in un incubo per un gruppo di escursionisti che aveva scelto l’area delle ex miniere di Ferriere. All’improvviso, la quiete è stata bruscamente interrotta da rumori, voci e luci. Ma lì intorno non c’era nessuno. I turisti si sono spaventati, hanno raccolto il loro materiale e sono scappati.

Segnalazioni simili a questa, una quindicina di casi, sono arrivate all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione culturale History and Mystery Research, che nelle prossime settimane, meteo permettendo, attraverserà i cunicoli delle antiche miniere per un sopralluogo con sofisticata strumenti tecnologici.

L’associazione, che si dedica allo studio di fenomeni atipici, è nata nel 2021 e conta una quarantina di iscritti in tutta Italia, dieci dei quali sono piacentini. «Quattro anni fa siamo stati alle miniere di Ferriere – spiega Marcello Chichinato, presidente di Hmr –. Raggiungere i cunicoli è davvero difficile. Una volta all’interno, durante il sopralluogo, abbiamo avvertito dei rumori simili a colpi di piccone. Abbiamo pensato a uno smottamento del terreno, oppure al vento che, attraverso la roccia, crea un rumore simile a una voce soffocata, o qualche sasso caduto».

Alcuni sopralluoghi effettuati con apposite strumentazioni dagli esponenti dell’associazione History and Mistery Research.