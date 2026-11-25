Risveglio imbiancato per il monte Bue, mercoledì 25 novembre, la vetta dell’Appennino situata tra Valdaveto, Valceno e Valnure. La perturbazione che sta attraversando l’Emilia-Romagna e la Liguria ha portato una spruzzata di neve in quota, a 1774 metri.

«I monti si mettono la coperta», commentano i residenti. Lo zero termico si è attestato a 1900 metri di altitudine, ma la temperatura è stata favorevole alla comparsa dei fiocchi anche più in basso, fino a 1700 metri.

Non è stata la prima neve della stagione. Già il 2 novembre scorso aveva fatto la sua comparsa sull’Appennino piacentino, nei comuni di Ferriere e di Farini, dal passo del Mercatello a Prato Grande, passando per Mareto di Farini fino al monte Penice.

Le previsioni per giovedì 26 novembre parlano di una situazione meteo ancora instabile. Il transito di una perturbazione più intensa che porterà piogge diffuse sul territorio e ancora una spruzzata di neve bagnata in alta quota. I fiocchi potrebbero spingersi ancora più in basso rispetto alle ultime ore, fino a raggiungere i 1300 metri di altitudine.



Dalla prossima settimana si prevede l’arrivo di aria più fredda, ma secca. Non dovremo comunque aspettarci il gelo, come spiega Silvio Scattaglia di Meteo Niviano, poiché le temperature si manterranno sostanzialmente nelle medie del periodo.