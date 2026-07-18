Operazione antidroga a Pontenure: una denuncia per detenzione ai fini di spaccio

Un’attività di controllo del territorio, sviluppata dalla Polizia Locale Valnure Valchero e Pontenure, ha portato alla denuncia di un cittadino tunisino residente nel Comune di Pontenure, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da alcune segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle successive attività di verifica e approfondimento svolte dagli agenti del Comando, che hanno consentito di raccogliere gli elementi necessari per procedere all’intervento.

Nell'attività è stato richiesto il supporto dell’unità cinofila dell’Agenzia HS Security Italia, il cui intervento ha contribuito all’individuazione delle sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno quindi eseguito la perquisizione personale e domiciliare del soggetto. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti oltre 2.000 euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e diverse sostanze stupefacenti.

In particolare, sono state sequestrate nove confezioni monodose di cocaina, oltre a una consistente quantità di hashish e marijuana. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato portato presso la Questura di Piacenza per il fotosegnalamento e di seguito deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le sostanze e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

L’intervento evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di Polizia, nonché del costante lavoro di controllo e verifica svolto dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure per la tutela della sicurezza del territorio.