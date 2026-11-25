In un territorio vasto come Ferriere (la sua superficie è di 180 chilometri quadrati) può capitare di sentirsi estranei tra abitanti dello stesso comune. Alcune frazioni sono distanti chilometri e chilometri tra loro. E’ da questa considerazione che l’amministrazione comunale ha realizzato il progetto “Un paese al mese”. «Per far conoscere e valorizzare le frazioni del territorio di Ferriere, luoghi unici che custodiscono ciascuno una propria identità, storia e peculiarità», li definisce la sindaca Carlotta Oppizzi. «L’intenzione alla base dell’iniziativa è quella di far raccontare questi luoghi direttamente da chi li vive ogni giorno, raccogliendo aneddoti, curiosità e testimonianze reali», precisa.

Per la realizzazione del progetto il Comune si è avvalso della collaborazione di Franco Villamar Ruiz, fondatore di Papermint Lab, che si è trasferito a Ferriere da diverso tempo, «un giovane, un professionista capace e che ama il territorio».

Il viaggio è iniziato dalla frazione di Noce, che si trova dopo il passo del Mercatello in direzione Brugneto, dove oggi vivono stabilmente 12 persone, ma un tempo, durante la festa di paese, arrivavano anche mille persone. Il primo episodio è pubblicato sulle pagine social e sul canale YouTube ufficiale del Comune di Ferriere.

L’idea del progetto è della consigliera comunale Alice Agogliati, ma tutta l’amministrazione ha lavorato per elaborarlo e realizzare le diverse puntate.

Franco Villamar Ruiz mette il microfono a Giulio Carini e Carlo Zanelli