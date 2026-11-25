Attimi di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre, nel centro abitato di Podenzano. Intorno alle ore 18, una ottantenne è stata travolta da un'automobile mentre attraversava la strada a piedi sulle strisce pedonali, proprio davanti al bar di via Montegrappa.

L'impatto è stato violento e ha scaraventato l'anziana sull'asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono rapidamente intervenute l'ambulanza della Pubblica Assistenza San Giorgio e l'automedica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto alla donna che, fortunatamente, è rimasta sempre cosciente.

L'anziana ha lamentato un forte dolore al rachide e alla colonna vertebrale a causa del trauma riportato nella caduta. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Per i rilievi di legge e la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Podenzano.