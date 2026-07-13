Podenzano, la Croce Rossa: una spinta per la nuova casa

Sono iniziati spediti i lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Piave che ospiterà la nuova sede dell’unità territoriale di Podenzano di Croce Rossa Italiana. L’iniziale aiuto economico ricevuto dal territorio, aziende locali, insieme all’impegno di anni dei volontari, ha permesso di avviare l’importante intervento che consentirà al locale di essere un presidio di comunità aperto a tutti.

Ma per poterlo ultimare servono ancora molti fondi, perciò la campagna di raccolta è ancora attiva e, dicono da Croce Rossa, fondamentale per proseguire i lavori e concluderli.

Chiunque può fare una donazione, direttamente con un bonifico sul conto dedicato al progetto (Iban IT14R0515665411CC035 0007874 con beneficiario Croce Rossa Italiana - Comitato Piacenza e causale: ristrutturazione U.T. Podenzano) o contattando la sede podenzanese via mail a [email protected] , cui si potranno chiedere informazioni riguardo alle donazioni, ai servizi e al progetto.

L’attuale sede di Podenzano, nei locali della Casa di Comunità in via Alighieri, non è più sufficiente ad ospitare i servizi in aumento e le attività dei volontari.