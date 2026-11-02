Polizia locale Unione Valnure: incidenti, rissa e 21 patenti ritirate

Nel mese di ottobre la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure ha trasmesso all’autorità giudiziaria cinque denunce per furto in abitazione nell’intero territorio di competenza e una per rissa nei pressi di un’attività commerciale di Podenzano; ha sanzionato 14 conducenti senza assicurazione auto e ritirate 21 patenti di guida perché scadute, per sorpassi vietati e guida in stato di ebrezza. Sono stati sanzionati anche 5 conducenti di monopattini. Cinque gli incidenti stradali rilevati con feriti coinvolti.

Anche nel mese di ottobre l’attività di controllo della polizia locale nell’Unione (Podenzano, San Giorgio, Vigolzone, Carpaneto, Gropparello) è stata intensa.