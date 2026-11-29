È ancora in prognosi riservata la donna di 88 anni investita mercoledì pomeriggio sulle strisce pedonali tra piazza Ghisoni e via Monte Grappa. L’anziana ha riportato numerose fratture ed è ricoverata all’ospedale di Piacenza.

Si tratta del quarto investimento nello stesso punto in quattro anni, uno dei quali mortale. A sollevare nuovamente il problema della sicurezza dell’attraversamento, lungo la provinciale 42 per San Giorgio, è Nanni Lisoni, fratello della donna.

«Mi rivolgo alle istituzioni competenti sollecitando a fare una riflessione seria e approfondita, e soprattutto in tempi brevi», afferma Lisoni, chiedendo un confronto tra Comune e Provincia ed evitando rimpalli di responsabilità.

«Gli strumenti a disposizione ci sono, serve solo la volontà per applicarli in tempi rapidi, prima che si possa assistere al prossimo dramma».



Leggi tutto Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri di Podenzano. L’automobilista si era immediatamente fermato per prestare soccorso, recandosi successivamente anche al pronto soccorso per informarsi sulle condizioni della donna.