Riaperto a Pontenure l’ufficio postale rinnovato

Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto l’ufficio postale di Pontenure nella sede di via Quattro Novembre 12. Con l’ammodernamento degli spazi lo sportello entra nel progetto nazionale Polis, che punta a portare nei piccoli centri alcuni servizi della pubblica amministrazione. L’ufficio, annuncia Poste Italiane, segue il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato chiude alle 12.35. Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto direttamente allo sportello. A Pontenure le richieste presentate finora sono oltre 30, mentre in provincia di Piacenza superano quota 2.200. Il numero più alto si registra all’ufficio di Fiorenzuola d’Arda, con più di 450 pratiche.

Il servizio per i passaporti si affianca ad altre prestazioni già disponibili negli uffici interessati dal progetto Polis. I cittadini possono, ad esempio, ottenere certificati anagrafici e di stato civile tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la banca dati unica del Ministero dell’Interno. Sono inoltre accessibili alcuni servizi Inps per i pensionati, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M con i dati relativi all’assegno pensionistico, oltre alle pratiche di volontaria giurisdizione.

L’intervento ha riguardato anche gli spazi interni. L’ufficio è stato riorganizzato con sportelli ribassati per facilitare il contatto con gli utenti, nuovi arredi e una corsia dedicata alle persone non vedenti. L’illuminazione è stata sostituita con lampade a led a basso consumo. La sede è stata inoltre dotata di un sistema di gestione energetica che consente di monitorare e regolare automaticamente illuminazione e temperatura degli ambienti in base alle condizioni rilevate. Il sistema, che può essere controllato anche da remoto, punta a ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort per utenti e personale.

In provincia di Piacenza gli uffici postali interessati dal progetto Polis sono 45, di cui 20 già completati. L’iniziativa, finanziata con risorse del Piano nazionale complementare al Pnrr, prevede entro il 2026 il rinnovamento di migliaia di uffici nei piccoli comuni con l’obiettivo di avvicinare ai cittadini alcuni servizi della pubblica amministrazione.