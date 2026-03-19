Riapre finalmente il ponte sul Nure, mezzi in transito dopo sei mesi

Se dovessimo proiettarci nel futuro, la data di oggi, 19 marzo, sarebbe considerata sicuramente una delle più importanti, se non forse la più importante, del 2026.

Alle 10.30 avrà inizio la cerimonia di riapertura del ponte sul Nure. Tra le tante autorità politiche che saranno presenti anche Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, colui che ha garantito la gratuità del pedaggio autostradale, nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola, per i sei mesi di interruzione della Via Emilia. Chissà che non possa fare “il miracolo” anche per l’avvio dei lavori sul ponte sul Po, a Castelvetro: dove utenti e amministratori desidererebbero ottenere la gratuità del pedaggio della A21.

Dunque, presumibilmente verso l’ora di pranzo, la stessa ora in cui il 15 settembre 2025 il viadotto è stato transennato, automobili e mezzi pesanti torneranno a “navigare” la strada statale e a rendere più rapido il collegamento tra la Valdarda e Piacenza.

Ora chissà che non possa fare “il miracolo” anche per l’avvio dei lavori sul ponte sul Po, a Castelvetro: dove utenti e amministratori desidererebbero ottenere la gratuità del pedaggio della A21.