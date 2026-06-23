Rubato lo scoiattolo al Passo della Cappelletta. «Sappiamo chi è stato»

Non c’è pace per la pineta del Passo della Cappelletta, nel comune di Farini. Dopo le discussioni riguardo agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione boschiva dell’area, un nuovo spiacevole episodio scuote la comunità: il furto della scultura in legno raffigurante uno scoiattolo, posizionata proprio all’ingresso della pineta.

L’opera era nata come simbolo di rinascita per il territorio. Gli addetti della ditta “Fratelli Sambugaro” di Gallio, specializzati in interventi boschivi, l’avevano ricavata con maestria artigianale dai tronchi dei pini che erano appena stati abbattuti perché pericolosi.