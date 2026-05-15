Rumori nel cielo, voli militari da San Damiano fino a lunedì

Continueranno fino alla giornata di lunedì 18 maggio i voli degli aerei militari nei cieli di Valnure. Si tratta di un’attività addestrativa predisposta dall’Aeronautica militare con base al Distaccamento aeroportuale di Piacenza, a San Damiano, nel comune di San Giorgio. Già nella mattinata di giovedì 14 maggio erano stati segnalati dai cittadini aerei in volo nelle zone tra San Giorgio e Ponte dell'Olio dove si sviluppa l’area militare del Distaccamento. Un’attività che ha destato curiosità e domande. Da una verifica al Distaccamento, è stato confermato che si tratta di ordinaria attività di addestramento che continuerà fino alla giornata di lunedì, compresi i sorvoli sul territorio.