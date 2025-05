San Giorgio “invaso” dai baby ciclisti. Trofeo mini bike nel segno di Cammi

Il Trofeo mini bike Unione Valnure Valchero ha fatto tappa a San Giorgio. I giardini Vittoria sabato pomeriggio hanno ospitato quaranta giovanissimi che si sono cimentati nelle gare di mountain bike curate dalla Scuola Ciclismo Piacenza e nei quiz di educazione stradale con la polizia locale di Valnure Valchero.

Il pomeriggio è stato dedicato a Carlo Cammi, già presidente della Cicloturistica San Giorgio, persona che si è sempre distinta nel sociale e per l’aiuto agli altri.

«Ci fa molto piacere questo ricordo – dice la moglie Maria Luisa anche a nome dei figli – e siamo molto riconoscenti. Tengo molto a ringraziare il comandante Giovannini per la sua delicatezza e sensibilità e tutti gli organizzatori che propongono questa iniziativa educativa nei confronti dei bambini. E’ lo spirito con cui anche mio marito aveva dato inizio all’attività ciclistica, di educare i bambini a diventare ciclisti e uomini corretti». Ciò che è l’esperienza del Trofeo Mini bike - quest’anno alla 24esima edizione – è delineata da uno dei genitori presenti a San Giorgio.

«L’iniziativa delle mini bike che noi viviamo da alcuni anni è un momento di aggregazione – dice Lorenzo Milani -. C’è un briciolo di competizione, ma è un modo per avvicinare i nostri figli al ciclismo e all’educazione stradale». Milani ha due bambini che partecipano, Maurizio e Alessandro, che corrono anche su strada. «Io sono grato al trofeo minibike – commenta Maurizio, nato nel 2013 - perché sono gare semplici cui ci si può iscrivere gratuitamente e grazie a questo mi sono avvicinato al mondo del ciclismo ed entrato in una squadra di Scuola Ciclismo su strada». Il fratello Alessandro, di 10 anni, pensa così : «A me piace partecipare non solo per la gara, ma perché sto insieme agli amici, ne conosco di nuovi e perché alla fine, quando tutti sono affamati, ci portano sempre merende molto buone». Per tutti anche le medaglie consegnate dal sindaco e presidente dell’Unione Valnure Valchero, Donatella Alberoni, dall’assessore Massimo Saltarelli, dal presidente di Avis San Giorgio, Leonardo Civardi, e dal presidente della Federciclismo provinciale, Aldo Tamborlani.

Ecco di seguito l’elenco dei partecipanti con i primi 5 classificati per categoria (cui è andata la maglia del leader) e a seguire tutti gli altri in ordine casuale.

Categoria G.0 (anni di nascita 2019 e 2020): 1 Gioele Bernardi, 2 Noemi Travaglia, 3 Pietro Bernini, 4 Isotta Indrizzi, 5 Amelie Radicchio, Giovanni Morsia, Ettore Pasquali, Luca Cammi, Edoardo Civardi, Gabriele Tiberio Grassini.

Categoria G.1 e G.2 (anni 2017 e 2018): 1 Mattia Copelli, 2 Pietro Pelizzari, 3 Carlo Dallavalle, 4 Noha Rutka, 5 Andrea Pasquali, Viktor Pastori, Matteo Bartoli, Zouhair Ouaggag, Bianca Cammi, Marcello Civardi, Emilia Maria Perini, Samuele Guarnieri, Matei Gligor.

Categoria G.3 e G.4 (anni 2015 e 2016): 1 Mattia Losi, 2 Giacomo Mazzoni, 3 Leonardo Carani, 4 Alessandro Milani, 5 Gabriele Sartori, Alberto Bartoli, Elisa Zaffignani, Elisei Gligor, Nemia Gligor.

Categoria G.5 e G.6 (anni 2013 e 2014): 1 Maurizio Milani, 2 Levi Gligor, 3 Zeno Rossi, 4 Vittorio Metti, 5 Carlotta Bernini, Vittoria Dallavalle, Ilyas Ouaggag.