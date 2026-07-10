Scontro tra un furgone e una moto a Cabina di Vigolzone, un ferito
Sul posto sono intervenuti i sanitari della pubblica assistenza Valnure, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vigolzone
Nadia Plucani
|2 ore fa
E' di una persona ferita il bilancio di uno scontro tra un furgone e una moto, avvenuto nella mattinata di venerdì 10 luglio sulla statale 654 in località Cabina, nel territorio di Vigolzone. Sul posto sono intervenuti i sanitari della pubblica assistenza Valnure, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vigolzone