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Scontro tra un furgone e una moto a Cabina di Vigolzone, un ferito

Sul posto sono intervenuti i sanitari della pubblica assistenza Valnure, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vigolzone

Nadia Plucani
|2 ore fa
Scontro tra un furgone e una moto a Cabina di Vigolzone, un ferito
1 MIN DI LETTURA
E' di una persona ferita il bilancio di uno scontro tra un furgone e una moto, avvenuto nella mattinata di venerdì 10 luglio sulla statale 654 in località Cabina, nel territorio di Vigolzone. Sul posto sono intervenuti i sanitari della pubblica assistenza Valnure, i vigili del fuoco e la polizia locale di Vigolzone

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