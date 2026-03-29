Sergio Fuochi: il mio impegno per far ripartire Pontenure

Sergio Fuochi scioglie le riserve e annuncia la sua candidatura a sindaco di Pontenure. Già da qualche settimana ormai il suo nome circolava con insistenza come il possibile antagonista dell’ex sindaco Giuseppe Carini ( a capo di una lista appoggiata anche dall’ex consigliere di minoranza Enzo Dotti) nell’imminente tornata amministrativa del 24 e 25 maggio. Pontenurese doc, Fuochi è persona conosciuta in tutto il territorio provinciale per l’intenso impegno profuso in questi anni a fianco dell’hospice Casa di Iris, come presidente della Fondazione prima e poi dell’Associazione Insieme per l’hospice. Un’attività di volontariato a cui si è dedicato dal momento del collocamento a risposo nel 2017. Alle spalle una lunga carriera lavorativa, nell’ambito della pubblica amministrazione, con la responsabilità ventennale dell’Unità operativa acquisti e appalti del Comune di Piacenza.