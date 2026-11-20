Troppe nutrie lungo lo Scovalasino: «Valutiamo l’ipotesi di intubarlo»
Pontenure, abitanti in allarme. Il vicesindaco Pagani: «A rischio la stabilità degli argini del canale»
Cristina Maserati
|1 ora fa
La presenza crescente di nutrie lungo il canale Scovalasino preoccupa i residenti di Pontenure, soprattutto quanti vivono nel quartiere che si sviluppa lungo via Giovanni Loschi. A fare il punto sul problema e a illustrare i primi interventi attualmente allo studio è Thomas Pagani, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.
«La situazione dello Scovalasino, canale che delimita la zona residenziale da quella artigianale, è all’attenzione dell’amministrazione comunale. Sugli argini sono state avvistate nutrie in numero piuttosto elevato e anche i cittadini hanno inviato segnalazioni agli uffici competenti attraverso l’app Municipium».
A preoccupare i residenti non è soltanto la vicinanza di questi animali alle abitazioni, ma soprattutto il rischio che le gallerie scavate nel terreno possano compromettere la stabilità delle sponde.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
2.
Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena
3.
Una vita per bambini disabili, rom, detenuti: addio alla maestra Rosella
4.
Bettola, uomo salta sul cofano di un'auto e colpisce il parabrezza: mistero sulla strada per Bocito