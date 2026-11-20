La presenza crescente di nutrie lungo il canale Scovalasino preoccupa i residenti di Pontenure, soprattutto quanti vivono nel quartiere che si sviluppa lungo via Giovanni Loschi. A fare il punto sul problema e a illustrare i primi interventi attualmente allo studio è Thomas Pagani, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.

«La situazione dello Scovalasino, canale che delimita la zona residenziale da quella artigianale, è all’attenzione dell’amministrazione comunale. Sugli argini sono state avvistate nutrie in numero piuttosto elevato e anche i cittadini hanno inviato segnalazioni agli uffici competenti attraverso l’app Municipium».

A preoccupare i residenti non è soltanto la vicinanza di questi animali alle abitazioni, ma soprattutto il rischio che le gallerie scavate nel terreno possano compromettere la stabilità delle sponde.