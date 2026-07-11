Vigolzone: si allontana da casa, ritrovato in stato confusionale

E' stato ritrovato nella mattinata di sabato 11 luglio l'uomo che poche ore prima si era allontanato dalla sua abitazione di Vigolzone. La centrale operativa del 118 Emilia Est ha attivato la stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico. Le operazioni di ricerca si sono concluse positivamente dopo circa due ore, quando i tecnici del Saer hanno prima individuato l’auto dell’uomo e da lì tre squadre territoriali hanno iniziato a perlustrare le aree circostanti.

Fondamentale il coordinamento con i carabinieri di Farini, che hanno fornito la zona di ricerca grazie alla ricerca dei dati dei dispositivi mobili, successivamente confermata anche dai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Abetone. L’uomo è stato individuato vicino al greto del Nure, cosciente, ma in stato confusionale. I tecnici lo hanno raggiunto e valutato la situazione: vista l’impossibilità per l’ambulanza di raggiungere il luogo di ritrovamento, lo hanno trasportato con il mezzo fuoristrada fino all’ambulanza.

Il paziente è stato preso in carico dal personale del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Piacenza per gli accertamenti del caso. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco.