Vaienti a Mareto riceve il bisturi d’oro. «Mi hanno insegnato a servire gli altri»
Figlio di due medici (un piacentino e una fidentina). «Ho cercato di mettere nella mia attività la loro passione e precisione»
Nadia Plucani
|1 ora fa
Mareto: la foto ricordo con il premiato prof. Vaienti
Il primo saluto del professor Enrico Vaienti, appena arrivato a Mareto, è stato ad Antonio Guglieri, uno dei pazienti che il chirurgo ha operato all’anca, dandogli la possibilità di riprendere a camminare. Un abbraccio li ha uniti ieri mattina, davanti alla chiesa del borgo farinese.
Guglieri stesso ha proposto al Comitato di Mareto la candidatura di Vaienti all’edizione 2026 del Bisturi d’oro, il riconoscimento che da 52 anni premia la professionalità e l’umanità dei medici e degli operatori della sanità.
Comitato di Mareto, Ordine dei medici di Piacenza e Comune di Farini hanno ritenuto che Vaienti rispecchiasse appieno lo spirito del premio.
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