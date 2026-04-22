5Stars Wine The Book 2026, menzione per due vini Cantina valtidone

Due vini di Cantina Valtidone saranno menzionati sulla prestigiosa rivista di settore 5Stars Wine - The Book 2026. I vini che saranno presenti sulla nota guida per appassionati del vino sono Arvange spumante metodo classico brut e Arvange spumante metodo classico pas dosé. I due vini sono stati selezioni durante la recente edizione di Vinitaly.

La commissione internazionale composta da Master of Wine, Master Sommelier, sommelier di ristoranti stellati, giornalisti, enologi, Italian Wine Expert e Ambassador della Vinitaly International Academy ha scelto anche i due vini di Cantina Valtidone. «La guida 5StarWines è conosciuta in Italia e all’estero - dicono da Cantina Valtidone - perché è presente nelle principali fiere di settore, degustazioni e masterclass di tutto il mondo«.

«Per noi - dice il presidente Gianpaolo Fornasari - è un grande onore essere presente con la nostra linea di metodo classico Arvange e un’ulteriore occasione per farci scoprire da professionisti e buyer che sono alla costante ricerca di novità nel panorama della produzione vitivinicola». «Vogliamo condividere con tutta l’azienda - dice ancora Fornasari -, che quest’anno compie 60 anni, questo grande risultato che dimostra come la nostra ricerca di innovazione e qualità continui a incontrare i gusti dei consumatori moderni».