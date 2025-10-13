A Cesare Magnavacca la borsa di studio Molinelli
Il vincitore ha 29 anni e ha all'attivo due laurea. All'Università Cattolica si è laureato con 110 e lode con una tesi sulla organizzazione della vendemmia
Mariangela Milani
|1 giorno fa
È Cesare Magnavacca il destinatario della seconda edizione della borsa di studio Ginetto Molinelli. Al giovane, 29 anni con all’attivo due lauree di cui l’ultima in Università Cattolica a Piacenza, conclusa con una tesi in Organizzazione della vendemmia e certificazione di qualità in un’azienda cooperativa che gli è valsa un 110 e lode, nell’ex cinema Smeraldo è stato consegnato il premio in memoria del viticoltore di Ziano, spentosi lo scorso anno.
Il premio è stato voluto anche quest'anno dal gruppo di amici con cui Molinelli, spentosi a 59 anni, aveva frequentato la facoltà di Agraria, oggi facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. «Molinelli è sempre stato un grande innovatore - ha sottolineato il preside di facoltà Pier Sandro Cocconcelli - Questo premio, voluto dagli amici, va nel senso di investire sui giovani».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
2.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora
3.
Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni
4.
I sette cani e i sei gatti di Daniela ora cercano una nuova casa