A Trevozzo i bambini delle elementari studiano le tradizioni

I bambini e le bambine della scuole elementare di Trevozzo, sono stati protagonisti di un laboratorio che li ha portati alla riscoperta delle tradizioni che si celano dietro il rito del Calendimaggio e “d’la galeina grisa”. Ma da dove nasce questa tradizione? A spiegarlo ai bambini e bambine di Trevozzo è stato Elia Messina, autore della pagina social Ti_dono questa valle, cultore e divulgatore delle vecchie e antiche tradizioni che fanno la storia del territorio. In classe, oltre a Messina, sono arrivati anche Gabriele Molinari, Gianluca Spina e Mario Pagani, cantori e custodi di quei canti nei cui versi si cela il bagaglio di tradizioni popolari locali. Ai bambini il compito, al termine degli incontri in classe, di realizzare disegni a tema che, durante la giornata conclusiva, sono stati premiati. con una maglia celebrativa, e un portachiavi a tema.